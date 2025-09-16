Сподели close
Варна е на прага на политическа криза. Кметът може да бъде отстранен до края на ноември. Това каза по време на брифинг на местната структура на ПП-ДБ изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов, съобщи БНР.

На 12 септември, когато Софийският градски съд разгледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев, стана ясно, че той е задържан само защото е избран на този пост и ще бъде освободен, когато бъде отстранен, каза още той.

Коалицията, обединена около кмета  на Варна Благомир Коцев, продължава да го подкрепя и смята, че гражданите на морската столица, които са го избрали, трябва да защитят вота си и да участват в протеста утре пред сградата на общината от 18,30 часа.

Според представители на ПП-ДБ вече е достигната критичната точка преди гледането на мярката за неотклоненение на задържания кмет Благомир Коцев от Софисйкия апелативен съд в четвъртък, защото ако тя се потвърди, през януари догодина вероятно ще има местни избори, казаха политиците.

Павел Попов посочи, че случващото се е безпрецедентен сценарий, без Коцев да има вина, а единствената причина за случващото е фактът, че заема поста кмет.

По думите му тази седмица е решаваща. Ако съдът отново потвърди оставането му в ареста, ще започне да тече едномесечният срок, предвиден в Закона за местното самоуправление и местаната администрация като рамка за отсъствие без извинителни причини, разясни Попов.

Ако този срок изтече, ще бъде даден ход на процедура по отстраняването на кмета. В края на ноември Варна реално може да остане без действащ кмет, уточни изпълняващитя функциите кмет. 

В такъв случай Общинският съвет ще трябва да определи временно изпълняващ длъжността за срок до два месеца. След това ще бъдат насрочени извънредни местни избори, които според изчисленията биха могли да се проведат през януари 2026 г, каза още той.

Искаме да сигнализираме обществото и да мотивираме хората да защитят избора си, защото сме достигнали критичната точка, след която това ще бъде изключително трудно, подчерта Попов.