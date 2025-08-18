Националното ръководство на ПП "Демократи за силна България“ излезе с публична позиция относно искането за откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна, декларация от ПП-ДБ се получи на редакционната поща на Varna24.bg по казуса.
Публикаваме я без редакторска намеса:
ДЕКЛАРАЦИЯ
на Коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“ – Варна
относно искането за предоставяне на сграда за Генерално консулство на Руската федерация във Варна
По информация, потвърдена от Министерство на външните работи, Руската федерация, чрез дипломатическа нота, изпратена от своето посолство в София до МВнР, е отправила искане за откриване на Генерално консулство във Варна. Формалният аргумент е "процедура на реципрочност“, но планът предвижда консулството да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. "Дунав“ и ул. "Козлодуй“ — в близост от щаба на Военноморските сили на България.
Считаме, че това представлява откровен опит за стратегическо позициониране на оперативна база в непосредствена близост до критична военна инфраструктура на НАТО и не може да бъде допуснато.
Напомняме, че руското консулство във Варна затвори врати, след като през юни 2022 г. правителството на Кирил Петков изгони 70 руски дипломати и служители, уличени в дейности, застрашаващи националната сигурност. Това беше най-мащабното експулсиране на руски дипломатически кадри у нас и доведе до рязко влошаване на двустранните отношения.
Днес, в условията на продължаваща агресия срещу Украйна и след като България е обявена от Руската федерация за "вражеска държава“, връщането на подобна консулска структура — и то в непосредствена близост до ключова база на НАТО — представлява директна заплаха за националната сигурност и за сигурността на нашите съюзници.
Обръщаме се към политическите партии, ръководството на Общински съвет – Варна и всички негови групи:
Колеги, призоваваме ви ясно и категорично да заявите несъгласие с откриването на Генерално консулство на Руската федерация във Варна, в близост до щаба на Военноморските сили на България.
Настояваме Министерството на външните работи - и правителството като цяло - незабавно и категорично да отхвърли това искане. То застрашава не само националната ни сигурност, но и ангажиментите ни към НАТО и Европейския съюз. Всяко друго решение би представлявало политическа капитулация пред враждебна сила и сериозна заплаха за отбранителния потенциал на България и Алианса в Черноморския регион.
"Продължаваме промяната – Демократична България“ – Варна
ЗАРЕЖДАНЕ...
Стефанов 24
преди 24 мин.
Пияните руZZки управници съвсем откачиха. Как ще откриваш консулство в държава,обявена за вражеска? Идиоти!
Виктор1
преди 43 мин.
Глупаци! Нищо вярно няма в твърденията им.
