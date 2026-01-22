Припомняме, че на 20 декември в 4:09 часа сутринта е получен сигнал за шум от счупване на прозорци на офиса на политическата сила на бул. "Цар Освободител" 34. Отзовалите се светкавично на адреса полицаи от Второ РУ, са установили две взломени стъкла. Извършен е цялостен оглед на мястото, от който било видно, че няма кражба, а са осъществени вандалски действия. Бързите оперативно-издирвателни мероприятия на униформените, довели до установяване и задържане на двамата извършители - на възраст 18 и 21 години.
Днес от партията разкриха какво е свършено до момента. Ето какво пишат от ПП "Възраждане“:
Вчера лицата ни платиха и парите за ремонта, а делата продължават.
Съжаляваме, че млади момчета са подведени от средата, в която живеем и сами опропастяват живота си.
За пореден път благодарим за професионалната и образцова полицейска работа на служителите от 2-ро РПУ Варна!
Ще изпратим писмо до застрахователната компания да насочи обезщетението по полицата към Фонда за деца на загинали полицейски служители, като ние също ще направим дарение!
ПП "Възраждане" с информация за атакувания им офис във Варна
