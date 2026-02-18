Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Силен вятър и ситен сняг в момента във Варна!

Бурята събори дървета в различни точки на града. За инциденти сигнализират хора в района на "Св. Св. Константин и Елена", до кметство "Младост" и "Възраждане". 

Вятърът в момента във Варна е с пориви над 44 км/ч. Метеоролози успокояват, че утре времето значително ще се подобри, а температурите ще се покачат до 10 градуса.