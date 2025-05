© Палестинската администрация обвини днес израелските сили, че са открили огън близо до делегация от дипломати от над 30 държави и група журналисти, които са били на посещение в град Дженин на Западния бряг, и призова тези държави и международната общност да реагират решително на инцидента, предава The Times of Israel.



Палестинското министерство на външните работи осъди този акт, наричайки го гнусно престъпление от страна на израелските окупационни сили, които обвини в умишлена стрелба по делегация, която е била на официална мисия да наблюдава ситуацията в Дженин, съобщи Каденасер.



Палестинските военни заявиха, че "делегацията се е отклонила от одобрения маршрут и е влязла в зона, където не е имала право да бъде“ и че войниците са произвели "предупредителни изстрели, за да ги дистанцират“.



Засега няма съобщения за пострадали или щети, съобщиха от военните.



Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас заяви, че е чула за инцидента, който се е случил по време на посещението на дипломатите, организирано от Палестинската власт.



"Категорично призоваваме Израел да разследва този инцидент и също така да подведем под отговорност отговорните за това и за всички заплахи за живота на дипломатите“, заяви тя.



Испанското външно министерство съобщи, че сред групата дипломати е имало испанец, който не е пострадал.



"В контакт сме с други засегнати страни, за да координираме съвместно реакцията на случилото се, което остро осъждаме“, се казва в изявление.



Италианският външен министър Антонио Таяни заяви в социалната платформа X, че посланикът на Израел в Рим ще бъде призован да даде обяснения.



Кадри по израелската телевизия показват как хора тичат към превозни средства с дипломатически регистрационни номера, докато в далечината се чуват изстрели.



Министерството на външните работи на Палестинската администрация заяви, че "делегацията предприема официална мисия за наблюдение и оценка на хуманитарната ситуация и документиране на продължаващите нарушения, извършвани от“ Израел. Министерството нарече действията на израелските военни нарушение на международното право.



