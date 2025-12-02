Сподели close
И тази година навръх Никулден - 6 декември (събота), ще грейне коледната елха на централния площад "Независимост" във Варна. Светлините ще бъдат запалени от кмета Благомир Коцев по време на празничния концерт, който Община Варна традиционно организира в този ден.

Началото на събитието е в 17:00 часа на площад "Независимост". В програмата ще вземат участие школите на Общинския детски комплекс - ДФА "Българче", Варненска детско – юношеска опера, балет "Вива денс", детски вокален ансамбъл "Сребърни звънчета", театрално студио "Вълшебната завеса", народен хор "Българче" и вокален ансамбъл "Звездни струни". Концертът е със специалното участие на "Stars academy" и детско шлагерно студио "Да".

От дирекция "Култура и духовно развитие" на община Варна разкриват, че е отправена покана за участие на Дядо Коледа в концерта и се очаква добрият старец да присъства на празничното събитие в компанията на Снежанка и джуджетата. Община Варна кани всички деца и техните родители да споделим заедно този вълшебен момент в най-магичния месец от годината.