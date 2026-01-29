"Предложихме да се изгради паметник за 7-те коня, които изгоряха в конна база "Фанагория". Те бяха ценни не само за нас, които сме част от "Фанагория", но и за всички, които са имали контакт с тях", това заяви общнският съветник Дилян Григоров от партия "Възраждане", който е е част от екипа на конната база.По думите му конете не бива да бъдат забравени.Припомняме, че при огромен пожар на 20 януари, 7 коне, сред които и едно бебе изгоряха живи. Сериозно пострада и техният треньор Петко, който все още е в болница. Очаква се той да бъде изписан утре.