Партия "Възраждане" обнови знамето на ВМС, поругано от вандали във Варна
Слава на Българския Военноморски флот!
Преди 8 години точно по идея на "Възраждане" във Варна бе възстановена плоча в памет на капитан I ранг Станчо Димитриев и преобразено мястото около нея.
Обновеното пространство е част от жилищен блок и се намира на бул. "Осми Приморски полк" № 69 и ул. "Македония“, където е била къщата на капитан Станчо Димитриев - участник в Сръбско-българската война, командир на крайцера "Надежда“ и първият българин, командвал Военноморския флот на България от 1908 до 1911 година.
