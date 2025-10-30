Сподели close
Временният кмет на Варна, Павел Попов се обърна към жителите на града след като продължи да заема поста. 

Днес заместникът на Коцев каза:

Със своя заповед K-017, издадена днес, кметът на Община Варна Благомир Коцев ми възложи да изпълнявам функциите му до 11.11.2025 г.

Очаквам това да е последната заповед за заместване и след тази дата кметът да възобнови прякото изпълнение на функциите си.

Краят на досъдебното производство срещу кмета на Варна означава, че отпадат основанията, с които прокуратурата поиска, а съдът постанови неговото задържане в ареста. Прокуратурата искаше Коцев да бъде задържан, за да не влияе на следствието. Щом следствието приключи, той трябва да бъде освободен - такива са очевидностите.

Обвиненията, повдигнати срещу Благомир Коцев, са безпочвени и ще бъдат отхвърлени. Докато трае съдебният процес, възможността му да изпълнява функциите си като кмет трябва да бъде възстановена. Такъв е духът на Закона за местното самоуправление и местната администрация - той не предвижда отнемане на правомощия по подозрение.

Прекратяване на правомощията на законно избран кмет е възможно само след влязла в сила присъда, а такава няма (и няма да има).

Време е авторите и поддръжниците на заговора за предсрочно отстраняване на Благомир Коцев от кметския пост да приемат неуспеха си. Благо не се пречупи в досъдебната фаза, когато "обоснованите предположения" бяха достатъчни, за да бъде държан в ареста. Не се отказа от отговорността си към избирателите, дори когато изглеждаше, че оставката му е исканият откуп, за да получи обратно свободата си. С навлизането на процеса в съдебна фаза, тежестта на доказване пада върху обвинението (НПК, чл.103). Логиката и проверимите факти ще бъдат на страната на Кмета и няма да могат да бъдат замествани от пожелателното мислене на разследващите и прокуратурата.

Обвиненията ще бъдат отхвърлени, независимо колко време ще е необходимо за това.

Но Варна има нужда от кмета си още сега! Продължаване на задържането му в съдебната фаза на процеса би било открито признание за политическо преследване и посегателство срещу интересите на града ни. Запазвам вяра в здравия разум и очаквам скоро да посрещнем Благо у дома! Чака го много работа!

Постът на временния кмет на Варна, Павел Попов е публикуван без редакторска намеса от страна на Varna24.bg.