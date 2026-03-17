ПП-ДБ регистрира листата си във Варна във връзка с предстоящите парламентарни избори през април.Водач в листата е Павел Попов. На второ място е Калоян Тошков, а трета е народният представител Стела Николова."Ще се боря отново за Вашето доверие, защото 3-то място не е с гарантиран мандат.Изключително съм щастлива да съобщя, че имаме двама граждански кандидати от Да, България. Татяна Кристи и Беркай Чокджан, каза днес Николова и допълни: "Кампанията започва в петък и ние сме готови за нея".