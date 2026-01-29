На 28 януари 2026 г. в ДГ №9 "Ален мак“ – гр. Варна се проведе наблюдение на педагогическа практика на тема "Сугестопедичното обучение – предпоставка за разгръщане потенциала на детето в съвременния образователен процес“. В рамките на събитието старши учител Миглена Лазарова представи иновативен педагогически модел, основан на принципите на Сугестопедията, който съчетава доверие, емоционална подкрепа, творчество и позитивна образователна среда. Подходът поставя детето в центъра на образователния процес и създава условия за учене с радост, увереност и вътрешна мотивация.На наблюдението бяха поканени и присъстваха г-жа Розета Заркова - старши експерт "Квалификация на педагогическите специалисти" към РУО Варна, г-жа Христина Балушева - старши експерт "Предучилищно образование" към РУО Варна, г-жа Димитричка Ганева - главен експерт "Приобщаващо образование" в Община Варна, г-жа Гергана Ананиева - управител на издателство "Бит и техника", г-жа Мая Христова - обучител и издател към издателство "Бит и техника", г-жа Павлина Николова - сугестопед с шведски език и обучител на бъдещи преподаватели сугестопеди, г-жа Соня Минева - сугестопед с испански и английски език в чуждоезиков център "Крег" и обучител на бъдещи преподаватели сугестопеди, г-жа Милка Куртева - сугестопед с английски език в чуждоезиков център "Крег", г-жа Десислава Хлавачек - сугестопед с английски език в занималня "Слънце", директори и учители в детски градини в община Варна.Представената практика получи изключително положителни отзиви от присъстващите, които откроиха високия професионализъм, ясната методическа структура и създадената спокойна, подкрепяща и стимулираща образователна среда. В хода на наблюдението децата демонстрираха активност, увереност, емоционален комфорт и ангажираност в учебния процес.Събитието се утвърди като значима платформа за обмен на добри педагогически практики, професионален диалог и споделяне на иновативни образователни подходи в предучилищното образование.Реализирането на подобни инициативи е част от последователната политика на ДГ №9 "Ален мак“ – гр. Варна, с директор Бояна Йорданова, за поддържане на високо качество на образователния процес и насърчаване на иновациите в работата с децата, в съответствие със съвременните образователни тенденции.