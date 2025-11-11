"Пейзажи танка" ще бъдат представени във Варна
Книгата "Пейзажи танка" включва 13 петстишия, които на български спазват сричковото правило на танка за тяхното разпределение в петте реда. Като правило танка (кратка песен) е петстишие от 2 строфи, като първата съдържа 5-7-5 срички, а втората 7-7 срички. Преводите на другите езици демонстрират красотата на този източен поетичен жанр в съчетание със съпътстващите илюстрации.
Текстовете са преведени на френски и английски език от авторката Елена Владова, а на румънски език от Владимир Митев, журналист в румънската редакция на Българското национално радио.
Художничката Камила Екльоф Лон живее във Франция, родена е във Финландия. Живяла е и във Варна със съпруга си, служител на международна компания. Има изложби във Франция, Люксембург, Бразилия, Мароко, Буркина Фасо, Румъния и др. Във Варна също е участвала в изложби в началото на 2000 година, както и в пленери.
Произведението е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Книгата е отпечатана с подкрепата на Фонд "Култура" на Община Варна.
