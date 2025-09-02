Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кмета на морската столица и зам.-кмета Барбутов ги държат на строг режим в ареста. Имат право на пряка слънчева светлина един час на ден, има дървеници. Тук сме дошли да кажем, че няма да стане така! Днес съм във Варна с протест, утре сме в София. Това каза Кирил Петков по време на митинг в защита на Благомир Коцев във Варна, предаде репортер на "Фокус".

"Децата на Коцев трябва да как баща им го хапят дървениците в ареста", каза още той.

"Не може да имаме политически затворници. Не е допустимо! Внесе се искане за промяна на мярката, което се задържа от прокуратурата – не искат да го дадат на съда, а това е тяхно законово задължение. За първи път го направиха при Барбутов. Какво означава това – че прокуратурата може да си задържа преписки и да има политически затворници. Законният срок е в момента, в който видят искането – да го предадат. Отиваме към пълзяща диктатура", заяви Петков.

Той съобщи, че още септември месец ще се вкара вот на недоверие.