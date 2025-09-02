Кирил Петков по време на митинг в защита на Благомир Коцев във Варна, предаде репортер на "Фокус".
"Децата на Коцев трябва да как баща им го хапят дървениците в ареста", каза още той.
"Не може да имаме политически затворници. Не е допустимо! Внесе се искане за промяна на мярката, което се задържа от прокуратурата – не искат да го дадат на съда, а това е тяхно законово задължение. За първи път го направиха при Барбутов. Какво означава това – че прокуратурата може да си задържа преписки и да има политически затворници. Законният срок е в момента, в който видят искането – да го предадат. Отиваме към пълзяща диктатура", заяви Петков.
Той съобщи, че още септември месец ще се вкара вот на недоверие.
