Петно от мазут на варненски плаж беше забелязано от граждани. По думите им петното се намира между втора и трета буна.

От видео в социалните мрежи се вижда, че то е доста голямо.

"Последствия ще има за флората и фауната, както и за качеството на водата. Вероятно ще загинат и риби", коментират варненци.

Подаден е сигнал до Басейнова дирекция.