Петно от мазут на варненски плаж беше забелязано от граждани. По думите им петното се намира между втора и трета буна.
От видео в социалните мрежи се вижда, че то е доста голямо.
"Последствия ще има за флората и фауната, както и за качеството на водата. Вероятно ще загинат и риби", коментират варненци.
Подаден е сигнал до Басейнова дирекция.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.