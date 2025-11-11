Петокласници посетиха Районния съд във Варна
Съдиите Георгиева и Пушевски акцентираха върху важността от спазването на правилата в училище, на улицата и вкъщи, върху проверяването и развиването на критичност към разпространявана в интернет приложения за споделяне и социални мрежи информация и контакти. С 5-класниците бе коментирана чувствителната тема за домашното насилие, провеждането на изслушвания на деца в "Синя стая“, както и органите, които могат да им окажат съдействие и подкрепа при необходимост. Засегната бе още и темата за рисковете от пробването и разпространението на опасната мода на вейповете сред ученици, за безопасното придвижване в градски условия с тротинетки, ховъбордове, колело или скейтборд и за нужното съобразяване с различните участници в движението.
Поредица от подобни образователни срещи с ученици, в рамките на програмата "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, са насрочени в Районен съд – Варна както до края на настоящата година, така и в първите месеци на новата 2026 година.
