Около 25 петокласници, обединени от занимания по интереси в клуб "Патриот“ към ОУ "Захари Стоянов“, посетиха заедно с преподавателя си Цветелина Колева Районния съд във Варна, за да видят отвътре как изглежда една съдебна зала, как се контролира достъпа на посетители в сградата, къде са местата на съдиите, съдебните заседатели и другите участници в съдебните процеси. Много оживено протече срещата на учениците с гражданския съдия Марина Георгиева и наказателния съдия Валентин Пушевски, които буквално бяха засипани с най-разнообразни и любопитни въпроси като например чия е отговорността при унищожаване или увреждане на училищно имущество, какви последици могат да имат проявите на насилие и агресия спрямо съученици, отправянето на обиди, заплахи, или пък публикуването на подигравателни клипове и снимки в интернет.Съдиите Георгиева и Пушевски акцентираха върху важността от спазването на правилата в училище, на улицата и вкъщи, върху проверяването и развиването на критичност към разпространявана в интернет приложения за споделяне и социални мрежи информация и контакти. С 5-класниците бе коментирана чувствителната тема за домашното насилие, провеждането на изслушвания на деца в "Синя стая“, както и органите, които могат да им окажат съдействие и подкрепа при необходимост. Засегната бе още и темата за рисковете от пробването и разпространението на опасната мода на вейповете сред ученици, за безопасното придвижване в градски условия с тротинетки, ховъбордове, колело или скейтборд и за нужното съобразяване с различните участници в движението.Поредица от подобни образователни срещи с ученици, в рамките на програмата "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, са насрочени в Районен съд – Варна както до края на настоящата година, така и в първите месеци на новата 2026 година.