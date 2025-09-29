Между Нидерландия, Китай и България, между концепциите на Изтока и Запада и зад стоическите възгледи на античния философ Епиктет. Някъде там откриваме художника Петър Лазаров. Но можем и лично да се срещнем с него - втората му самостоятелна изложба във варненската Галерия A&G Art Meeting се открива на 1 октомври 2025 г. от 18 часа.Този път ще видим голямоформатни графики, предимно в техника "дърворез“, както и комбинация на дърворез с гравюра. Повечето от творбите ще бъдат представени нетрадиционно за самия автор, но по традиционния китайски начин - във формата на свитъци /скролове/.Да работи с формати от 1,50 м на 1,20 м е лукс, който Петър Лазаров си позволява в Китай, основно в Гуанлан, голяма графична база, международен център за среща на графици. По думите му на това място можеш да работиш денонощно, имаш асистенти, които да печатат, а ти се състредоточаваш единствено върху творческия акт. Две трети от произведенията в изложбата са създадени там, а друга част са сътворени в Нидерландия.Графиките са основно черно-бели, малка част - цветни. За основа художникът използва дървени плоскости, парчета дърво, които изглеждат хаотично, имат особена структура, приятна за печат – така се получава контрапункт на една фино организирана гравюра.Всички творби ще бъдат експонирани без стъкло, в което да виждаш своето отражение, без рамка, която да ограничава произведението. Идеята на автора е директно преживяване отблизо, при което можеш да усетиш хартията и да потънеш в работата.Един кръст, една риба, един силует и изведнъж, през езика на гравюрата, започваме да говорим за живота, смъртта, духа и материята – пише графикът Гергана Иванова в текста си за изложбата. И най-хубавото? Няма нужда от шум, само от съзерцание и чувстване."Не проповядвай своята философия, въплъти я“ – тази мисъл на античния автор Епиктет осмисля творческата и житейска философия на Петър Лазаров: Този практичен и честен подход дава най-краткото обяснение за това как според мен възниква изкуството или как бих искал да вярвам, че са направени моите графики. Винаги съм ги гледал като част от моята биография, част от мимолетните ми дни.Точно както при гравиране на линия върху дърво няма връщане назад, дотолкова всеки момент от живота се фиксира във времето. Няма възможност да добавите или отнемете нещо. Ако художникът улови вътрешното си аз в творбите си във всеки конкретен момент, самото творчество запечатва в образ тази част от живота му.Бих искал да мисля, че като гледам отпечатъците си, ще разбера и разпозная кой бях/съм.Без съжаление, без гордост. Просто аз.Откриването на изложбата на Петър Лазаров ще бъде на 01.10.2025 г., сряда, от 18 часа.Чрез разговор с художника ще бъде представена и книгата му "ПЕТЪР ЛАЗАРОВ, графики за ХРИСТОС ГИАННАКОС". Тя показва седемте цикъла илюстрации (гравирани на плексиглас), направени по негови стихове от 2012 до 2025 година. Книгата е издание на Фондация Нобилис, Нидерландия и е двуезична - на холандски и английски. Тематиката на поемите на Христос Гианнакос варира между философски медитации и вариации по теми от античната митология и литература.Галерия A&G Art Meeting е на ул. "Любен Каравелов“ №8, Варна.Петър Лазаров е роден в Пловдив, учи във Велико Търново, пребивава в Япония (където усъвършенства уменията си, включително и японската техника за изработване на хартия), Китай (където години наред е гостуващ художник и преподавател), Нидерландия (той е сред малкото живи художници, чиито произведения са включени в официалната колекция на Райксмузеум в Амстердам, редом до тези на Дюрер, Ешер и Рембранд).Негови творби ще откриете и в престижни музеи и колекции във Великобритания, Белгия, САЩ, Канада, Япония...