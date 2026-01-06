От незнание ли, от недоглеждане ли, от бързане ли, но специалистът връзки с обществеността на Областната администрация във Варна онагледи информация до медиите с хитлеристки поздрав.Крайният ляв човек на фотоса е издигнал дясна ръка, точно като популярния поздрав в Третия райх.Картинката става още по-странна, тъй като ръката му е татуирана, а за групата се твърди, че е съставена от лишени от свобода.Хитлеровият поздрав (на немски: Hitlergruß), познат в Германия по време на Втората световна война и като Deutscher Gruß (Германско приветствие) е вариант на римския поздрав, използван от националсоциалистическата партия в знак на лоялност и почит към Адолф Хитлер.Заимстван е от поддръжниците на фашизма (Италия) под управлението на Бенито Мусолини, впоследствие се разпространява сред почти всички европейски и световни крайно десни движения. В България поздравът е бил използван от организациите Бранник, Ратничество за напредък на българщината, Съюз на българските национални легиони и други.При нацисткия поздрав дясната ръка е протегната напред под ъгъл от 45 градуса и почти винаги действието е придружено с думите Heil Hitler!, изречени с твърд и обикновено силен глас. Ако се стои пред по-висша личност трябва едновременно с това да се тропне леко с пети.