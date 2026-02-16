Екипът на депутата Коста Стоянов за казуса с Биляна Борисова: Това е напълно невярно!"
Публикуваме писмото без редакторска намеса:
Относно поредни неистини в публично пространство от Полина Костадинова, представям към читателите и към редакцията, малка част от поведението и действията на Началник ОЗД-Шумен Марина Друмчева и социален работник Николинка Петрова, които именно Полина Костадинова на Пресконференцията на ПП "Възраждане" видимо яростно защитава и съответно видимо критикува множество работещи в социалните структури:
Декларация от сина ми до ДСП Шумен със Вх.№СЛ/Д-Н/1271-220/28.07.25г.: "В административно допустимия срок оттеглям заявлението, попълнено от мен под диктовка и подписано от мен под натиск на 23.07.2025г. в дома ми в присъствието на социалните работници Петрова и Друмчева от Отдел "Закрила на детето"-гр.Шумен.", подпис, дата.
Представям и какво ръкописно е написал сина ми под диктовка и подписал под натиск в Заявление до ОЗД Шумен от 23.07.25г. с Вх.№СЛ/Д-Н/ 1271-217/24.07.25г.: "Заявявам отново, че желая да бъда настанен при баба си (име), ако не мога да живея при майка си, защото тя винаги се държи добре с мен. Ако бъда настанен, съм съгласен да се виждам с баща ми и сестра ми (име) 2 пъти месечно по за час в ОЗД Шумен в присъствието на социални работници", подпис, дата.
Ясна е целта на натиска върху детето, не се уточнява в какво се състои – закани, юмруци, ритници?
Не се уточнява от кого е натиска, видно в дома на баба му в присъствието на Началник ОЗД Шумен М. Друмчева и социален работник ОЗД Шумен Н. Петрова.
Всеки може да прецени как процедират М.Друмчева и Н.Петрова от ОЗД Шумен, как процедират майката и бабата по м.л. и незнайно още колко хора ползват сина ми за лични цели. Всеки може да прецени какъв натиск, агресия и жестокост може да бъде оказван върху дете за да говори против "другия родител" и да бъде ползвано в съда или за политически пиари.
Всеки може да прецени, дали г-жа Полина Костадинова мисли както се представя "за доброто" на деца, или е готова да унижи всяко чуждо дете максимално, гонейки личен политически пиар и кариера.
Не зная още какво ще се изсипе върху синът ми от кой ли не.
Не зная още какво ще се изсипе върху мен чрез синът ми, като уж негови думи, желания, действия, незнайно на какво е подложен.
Майката и бабата по м.л. посещават частни "курсове" относно които "водещия", викан около нашия случай е заявил в Сведение в РПУ Шумен на 22.04.25г., че въпросните "курсове" са със теми на сексуална тематика с допускане на лица под 18 години.
(В писмото до редакцията са прикачени и документи по казуса)
Вече година и половина от 16.08.24г. не съм виждал синът си освен по заседания в съда, или за кратки моменти в присъствие на социални в ОЗД Шумен. От 16.08.24г. не му разрешават по никакъв начин да контактува с мен. Няма доказателства на 16.08.24г. дали сам е тръгнал или е бил отвлечен. Бе вкаран в КЦД "Детелина" Шумен и не съм допускан за контакт с него по всякакъв начин.
На 04.02.26г. Окръжен съд Търговище постанови Решение, сина ми до пълнолетие да бъде настанен при баба си по м.л.
Никога няма да спра да се боря за сина си да има нормален живот.
Опитвам се по всякакъв начин да опазя и дъщеря ми.
