Пиян шофьор не спря на "стоп" палка край Варна
С алкохол в кръвта са засечени 66 и 69-годишни вода чи на леки автомобили във вчерашния ден. В района на Златни пясъци и в с. Чернево, служители на Пътна полиция, констатирали с дрегер, че мъжете са седнали зад волана след почерпка със спиртни напитки. По случаите са образувани бързи производства.
Трима мъже на 20, 31 и 54-годишна възраст, известни на полицията са хванати с метамфетамин и марихуана. При извършена проверка, екипи на Второ и Трето РУ установили, че нарушителите държат наркотичните вещества в себе си. Инспекциите са извършена преди дни. По случаите са образувани бързи производства.
Варненец на 21 години и 27-годишен, жител на Долни чифлик са задържани в арестите на Трето и Четвърто РУ. В първия младеж, криминалистите намерили и иззели 24 пакетчета метамфетамин и 10 опаковки съдържащи марихуана, а от втория – марихуана и кокаин. По случаите са образувани досъдебни производства и са докладвани на прокуратурата.
