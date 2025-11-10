Силно подпийнали чуждестранни граждани - на 25 и 35 години, са задържани за срок до 24 часа. Срещу мъжете е образувано досъдебно производство за увреждане на стъклопакет и алуминиева рамка. Инцидентът станал около четири часа след полунощ днес, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.От там допълниха, че служители на Четвърто РУ задържаха за срок до 24 часа, мъж на 38 години, за шофиране след употреба на алкохол. Нарушителят бил спрян за проверка късно вечерта преди дни и изпробван с алкодрегер. Срещу него е образувано бързо производства.В събота, около 19 часа в района на Белослав, е станало ПТП с материални щети. Отзовалият се на място екип на Пътна полиция е извършил проверка за алкохол и наличие на наркотични вещества на водачите и наркотестът показал амфетамин при единия шофьор – 36-годишен варненец. По случая е образувано досъдебно производство.