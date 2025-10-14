ЗАРЕЖДАНЕ...
Пламна дом за стари хора във Варна! Има пострадали
Произшествието е ликвидирано с 4 пожарни автомобила и 12 служители от РДПБЗН–Варна. При пристигане на място екипите са установили, че гори една стая и покрива на едноетажна къща, а на терасата викат за помощ двама мъже.
Незабавно са предприети действия за спасяване на хората от терасата. В къщата са били настанени двама души, които са били трудноподвижни. Същите са с изгаряния по цялото тяло. Качени са в линейки на ЦСМП и са откарани в клиника по изгаряния на Военна болница.
