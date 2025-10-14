Дом за стари хора във Варна е пламнал на 13.10.2025 г.. По предварителна информация, домът се намира на територията на 5-то районно. Сигналът е получен около 00:42 часа, съобщиха от полицията заПроизшествието е ликвидирано с 4 пожарни автомобила и 12 служители от РДПБЗН–Варна. При пристигане на място екипите са установили, че гори една стая и покрива на едноетажна къща, а на терасата викат за помощ двама мъже.Незабавно са предприети действия за спасяване на хората от терасата. В къщата са били настанени двама души, които са били трудноподвижни. Същите са с изгаряния по цялото тяло. Качени са в линейки на ЦСМП и са откарани в клиника по изгаряния на Военна болница.