Ïëàìâà ëè Âàðíà? Ìíîãî íîâîçàðàçåíè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà!

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202 ñà èçëåêóâàíèòå ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå, à îáùèÿò èì áðîé å 6 173. Õîñïèòàëèçèðàíèòå ëèöà ñà 751, îò êîèòî 34 ñå íàìèðàò â èíòåíçèâíîòî îòäåëåíèå. Ïî÷èíàëèòå ëèöà ñ äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ñà îáùî 374. 6 îò ñëó÷àèòå ñà îò ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà.
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06:31 / 29.07.2020
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12:35 / 29.07.2020
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15:53 / 30.07.2020
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08:57 / 30.07.2020
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