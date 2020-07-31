Ïëàìâà ëè Âàðíà? Ìíîãî íîâîçàðàçåíè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà!

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 07:46 / 31.07.2020Êîìåíòàðè (5)1279
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265 ñà íîâîäèàãíîñòèöèðàíèòå ñ êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ëèöà ïðåç èçìèíàëèòå 24 ÷àñà. Çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà íàïðàâåíè îáùî 6 639 PCR òåñòà. Òîâà ïîêàçâàò äàííèòå â Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà. Òàêà îáùèÿò áðîé íà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè ñòàâà 11 420, îò êîèòî 4 873 àêòèâíè.

Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè ïî íàñòîÿù àäðåñ íà ëèöàòà å, êàêòî ñëåäâà: Áëàãîåâãðàä - 28; Áóðãàñ - 7; Âàðíà - 46; Âåëèêî Òúðíîâî - 2; Âðàöà - 2; Ãàáðîâî - 3; Äîáðè÷ - 48; Êúðäæàëè - 1; Êþñòåíäèë - 7; Ìîíòàíà - 3; Ïàçàðäæèê - 6; Ïåðíèê - 5; Ïëåâåí - 4; Ïëîâäèâ - 13; Ðàçãðàä - 2; Ðóñå - 12; Ñëèâåí - 3; Ñìîëÿí - 2; Ñîôèÿ îáëàñò - 5; Ñîôèÿ (ãðàä) - 51; Ñòàðà Çàãîðà - 7; Õàñêîâî - 4; ßìáîë - 4.

202 ñà èçëåêóâàíèòå ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå, à îáùèÿò èì áðîé å 6 173. Õîñïèòàëèçèðàíèòå ëèöà ñà 751, îò êîèòî 34 ñå íàìèðàò â èíòåíçèâíîòî îòäåëåíèå. Ïî÷èíàëèòå ëèöà ñ äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ñà îáùî 374. 6 îò ñëó÷àèòå ñà îò ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà.



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