Суперлуксозна яхта зимува на Морска гара във Варна. Собственикът на плаващия дворец е от турски произход, става ясно от публикация на Maritime.bg.Според запознати, цената на луксознен дворец започва от 12 милиона евро.Цената за наемане на яхта "Eternal Spark" в България е от €334 800 до €349 800 на седмица, в зависимост от сезона. Цената варира между нисък и висок сезон. Наемът може да бъде заплатен и в други държави от Източното Средиземноморие като Гърция, Турция, Хърватия и Черна гора.