Плажовете по Черноморието опустяха
Според НИМХ утре ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.
В четвъртък ще е предимно слънчево. Ще се появи вятър от южната четвърт и ще започне бързо затопляне. В петък вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили, дневните температури в много райони ще надхвърлят 35°, а на отделни места ще достигат 37°-38°.
На море в Гърция: Шест души в двойна стая или нощувка на плажа. Пълни плажове, но полупразни таверни и ресторанти
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
