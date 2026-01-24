Днес ще ви запознаем с племенника на великия Георги Парцалев - Пламен, който живее и твори в центъра на Варна.Намираме се на малката улица "Хан Аспарух" в Гръцката махала. Там, където между старите дървета е сгушено ателието за сапуни на семейство Парцалеви.Посреща ни ведър и усмихнат човек. От дума на дума, разбираме, че приликата с името на големия български актьор Георги Парцалев не е случайна.Пламен е негов племенник."От Левски съм", разказва Пламен. "Нашата къща и тази на Георги ги е делял един дувар. Той и баща ми са първи братовчеди, синове на двама братя.", обяснява ми роднинската им връзка.Бащата на Пламен, Дончо умира преди 8 години.Но да се върнем на Пламен Парцалев."Исках да направя семеен бизнес, нещо спокойно, което да правим заедно и да оставя на децата си.", казва още Пламен. Той захвърля добре платената си и изключително натоварена работа преди 13 години, когато се ражда дъщеря му. "Тогавя нямах никакво време. Исках спокойствие, работа, която да правя с любов и да имам време за детето и както се казва да "помириша цветята", усмихва се Пламен.Началото, като всяко едно начало, е било трудно. Хвърляли са сапуни, материали... и пак са започвали от нулата. Учили са се стъпка по стъпка. Но в резултат на това, днес в ателието има десетки видове - за суха кожа, акне, целулит. Всякакви ухания и цветове.Има и бутикови, за подарък. Пиана от сапуни, кюлчета злато, книги. "Едно пиано може да ми отнеме няколко месеца, правя ги вечер, изцяло на ръка до последния детайл", казва Пламен.