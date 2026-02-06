Ученици от Средно училище "Гео Милев“ във Варна ще стажуват в португалски фирми. Мобилността ще бъде осъществена в изпълнение на проекта "Креативност и нови технологии в рекламната графика“ по програма "Еразъм+“, съобщиха от Областния информационен център в морския град.В пътуването ще се включат 20 ученици от X и XI клас от професионалните паралелки "Рекламна графика“ и двама техни преподаватели. Те ще преминат триседмичен стаж през лятото на тази година във фирми в гр. Барселуш в Португалия.Учениците ще се подготвят за мобилността, като ще работят по теми, свързани с ролята на изкуствения интелект в графичния дизайн, ще създават графични колажи и плакати, визуална идентичност на градска среда, типографски плакати с използване на различни техники и др. Целта на проекта е да повиши компетенциите им относно новите технологии и програми в професията.В специалността "Рекламна графика“ младежите придобиват знания и практически умения за работа с компютърни устройства, системи и мрежи. Те се обучават да работят в областта на графичния дизайн и рекламата.