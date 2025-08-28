ТМПЦ Варна – Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ учредява за първи път свой театрален фестивал в началото на 105-ия си творчески сезон.Първото издание на Международния Черноморски театрален фестивал (МЧТФ) ще се проведе в морската столица от 24 до 28 септември 2025. Фестивалната визия, дело на графичния дизайнер Славяна Иванова, подсказва с усмивка локацията на събитието със стилизирани изображения на риби, а фестивалният слоган "Театърът се вълнува“ търси асоциативно емоционален паралел между изкуството и морето. В концепцията на фестивала е заложена идеята той да се превърне в сцена за театри от Черноморския регион и отвъд, творчески обмен на силни съвременни послания, пресъздадени с модерни изразни средства, в търсене на ярки и самостойни театрални езици, адекватни на критериите за високо качество в изкуството на XXI век.МЧТФ "Театърът се вълнува“ – Варна 2025 се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Фонд Култура при Община Варна, Heidelberg Materials, Български Морски Флот, ТИМ – СОТ, Пристанище Варnа, Фирма "Лъки“ ЕАД, Солвей Соди – АД, Агенция СКИЛ Варна.АЛМА МАЛЕР - Премиера24 септември 19:00 часа, Основна сцена. Автор на текста и драматург на постановката Сашо Димоски. Режисьор Деян ПройковскиУчастват: Петя Ангелова, Стоян Радев, Николай Кенаров, Веселина Михалкова, Сияна Начева, Милвана Христова, Виктория Иванова, Константин Соколов, Даниела Викторова, Пламен Димитров, Гергана Арнаудова, Хенри Ескелинен, Недялко Стефанов, Милена Кънева, Валентин Митев, Биляна Стоева, Юлияна Чернева, Габриела Боева, Зорница Кюркчиева, Виктор Димитров, Георги ГеоргиевСпектакъл за необикновения живот на една необикновена жена. Алма Шиндлер-Малер-Гропиус-Верфел – дъщеря на художник и любовница на най-известните и талантливи мъже на своето време. "Музата на Виена“ е вдъхновение за композитора Густав Малер, художника Густав Климт, архитекта Валтер Гропиус, художника Оскар Кокошка, поета Франц Верфел. Спектакълът представя фрагменти от живота на Алма, разказани ретроспективно. Жената муза и нейната равносметка: да бъдеш жената до великите творци, докато плащаш цената на любовта със собствения си талант.АЗ СЪМ ВЯТЪРЪТ - Премиера, 25 септември, 18:00 часа, Сцена Филиал. Национален унгарски театър Клуж – Напока, Румъния. По пиесата на Юн Фосе, носител на Нобел за литература. Режисьор Габор ТомпаСпектакълът, разказвайки за двама души в екстремна ситуация, третира фундаментални житейски въпроси и демонстрира силата на любовта.Двама мъже пътуват с лодка и се изправят пред демоните си.Габор Томпа посвещавам тази постановка на паметта на съпругата си Текла Тордай.ЛИСАБОН - 26 септември, 18:00 часа, Сцена Филиал. Младежки театър "Николай Бинев“ – София. Автор Захари Карабашлиев,НАГРАДА АСКЕЕР 2025 ЗА ДРАМАТУРГИЯ. Режисьор Яна Титова. Участват: Георги Гоцин, Юлиян Петров, Теодор Ненов, Стефан Додуров.В пиесата са вплетени теми за свободата, идентичността и невъзможността за излизане от собствените ни затвори. Някакви хора са отвлечени и затворени в непознато, лишено от конкретика място. Докато чакат да им съобщят какъв ще е размерът на откупа им, те са осъдени да бъдат заедно и да общуват. В "Лисабон“ Захари Карабашлиев по необичайно забавен начин засяга сериозни теми като свобода и подчинение, смисъл и безсмислие, абсурд и истина.ЖЕНИТБА - 26 септември, 20:00 часа, Основна сцена. Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград. Автор Н. В. ГоголРежисьор Ростислав Георгиев – НАГРАДА АСКЕЕР 2025 В КАТЕГОРИЯ "ИЗГРЯВАЩА ЗВЕЗДА“. Участват: Александър Узунов - гост, Теодор Каракачанов, Недиляна Павлик, Биляна Дилкова, Пепа Манева, Огнян Спиров, Александър Митев, Аладин Алиибрахим, Георги Манев.Пиесата "Женитба“ най-често е поставяна като комедия на характерите, осмиваща определени човешки пороци или социална сатира, която коментира дребночиновническото малодушие и неспособността на конкретна социална прослойка да познае високите измерения на живота.СЛЕД ДЪЖДА - 27 септември, 19:00 часа, Сцена Филиал. AriaTeatro – Италия. Постановка Аида Талиенте. С участието на Аида Талиенте и Киара Бенедети.Две жени. Две сестри. Тяхната обич. Тяхната любов.Един живот, изживян заедно — и после, внезапно, смърт. Това е историята на една връзка. Всичко започва от края — със смъртта на едната, в техния общ дом, в дъждовна утрин. От този момент нататък, сякаш в сън, поемаме път назад във времето — към тяхната младост. В краткото време, което ни е отредено, наблюдаваме целия им живот.ПРАЗЕН ГРАД - 28 септември, 17:00 часа, Сцена Филиал. Yalta Art Room. Номинация за творческия екип на спектакъла "Празен град" в категория "Изгряваща звезда“ "АСКЕЕР 2025".Автор Деян Дуковски. Режисьор Ахмет ИсмаилСпектакълът разглежда последните няколко часа от живота на двама братя, озовали се на срещуположни страни по време на югославските войни. На какво е готов човекът в името на идеалите си и до каква степен защитава мечтите си?ЛИСИЦАТА И КОТАРАЦИТЕ: КОНЦЕРТПЕСНИ ПО ВЕЛИКИ РОМАНИ28 септември, 19:00 часа, Основна сцена. Милица Гладнишка – вокал; Иван Велчев – вокал, барабани, кахон и перкусии, програмин; Николай Воденичаров-Никеца – вокал и три китариМилица Гладнишка, Николай Воденичаров - Никеца и Иван Велчев. На сцената тримата "трубадури“ ще разкажат историите и перипетиите на литературни герои от велики романи като "Майстора и Маргарита“ на Булгаков, "Одисей“ на Омир, "Великият Гетсби“ на Фицджералд, "Гняв“ на Стивън Кинг, "1984“ на Оруел. Песните са авторски композиции, някои от тях писани специално за театрални постановки.МЧТФ "Театърът се вълнува“ – Варна 2025, който представя общо седем заглавия, ще бъде открит с премиерната постановка на Варненския драматичен театър "АЛМА МАЛЕР“ (24.09, Основна сцена), която се подготвя в колаборация с творци от РС Македония. Изтъкнатият драматург Сашо Димоски, който преди време създаде специално за варненските актьори танцово-театралния спектакъл "Свръхчовек“ по музиката на "Пролетно тайнство“ от Стравински и философията на Ницше, сега поднася, отново с варненско посвещение, своя драматургичен текст за Алма Малер – съпругата на композитора Густав Малер, една от най-възхитителните жени от края на XIX и началото на XX век, вдъхновявала големите творци на Виенския сецесион. Режисьорският прочит е дело на водещия режисьор от РС Македония с международно признание Деян Пройковски, който след НТ "Иван Вазов“ и ДТ Пловдив прави третата си българска постановка на сцената на ДТ "Стоян Бъчваров“."АЗ СЪМ ВЯТЪРЪТ“ от Юн Фосе (25.09, Сцена Филиал) е следващото фестивално заглавие, с което за втори път гостува във Варна световноизвестният режисьор от Румъния Габор Томпа, президент на Съюза на театрите в Европа (UTE). След успешното участие на първата му българска постановка "КАКТО ВИ ХАРЕСВА“ от Шекспир в МТФ "Interferences" в Румъния и МТФ "Варненско лято“, сега Габор Томпа води във Варна екипа на Националния унгарски театър в Клуж-Напока. Спектакълът, разказвайки за двама души в екстремна ситуация, третира фундаментални житейски въпроси и демонстрира силата на любовта.МТ "Николай Бинев“ участва с постановката на Яна Титова "ЛИСАБОН“ от Захари Карабашлиев, наградена с АСКЕЕР 2025 в категория "Съвременна българска драматургия“ (26.09, Сцена Филиал). В пиесата са вплетени теми за свободата, идентичността и невъзможността за излизане от собствените ни затвори.ДТ "Никола Вапцаров“ - Благоевград се представя с "ЖЕНИТБА“ от Гогол, постановка на Ростислав Георгиев, удостоен с Награда АСКЕЕР 2025 в категория “Изгряваща звезда" (26.09, Основна сцена)."СЛЕД ДЪЖДА“ на италианската асоциация Aria Тeatro (27.09, Сцена Филиал) е авторски спектакъл на Аида Талиенте и Киара Бенедети за близостта между две сестри, смъртта на едната и екзистенциалната празнота, с която другата трябва да живее. В тази интимна територия въвежда цитат от Хорхе Луис Борхес: "Не знаеш дали това е пътуване... Не знаеш дали има смисъл. В определени моменти смисълът няма значение. Стойност имат само взаимоотношенията."Същата тема, но вече в обществено-политически контекст, занимава и "ПРАЗЕН ГРАД“ на Деян Дуковски от РС Македония, постановка на Ахмет Исмаил в Yalta Art Room (28.09, Сцена Филиал). Спектакълът на бележития драматург разглежда с болезнена самоирония последните няколко часа от живота на двама братя, които озовали се на срещуположни страни по време на югославските войни, осъзнават, че са станали жертва на политическо безумие в свят, който все повече губи изначалния си смисъл.Изтъкнатият режисьор и театрален педагог проф. Пламен Марков, поставил едни от най-търсените заглавия в репертоара на ДТ "Стоян Бъчваров“, чиито възпитаници са и мнозина от актьорите в трупата, е поканен да проведе Ателие по актьорско майсторство и режисура за драматичен театър с млади таланти (26.09, 13.00-17.00, Сцена Ротонда). Писателката и драматург Теа Денолюбова ще води Творческо ателие "Писането, което оживява на сцена“ (25.09, 14:00 – 17:00, Сцена Ротонда).Изложба "100 години Георги Парцалев“, премиера на книгата "Георги Парцалев. Хамлет от град Левски“ от Георги Тошев, фотографска изложба "Театрален плакат“ на актьора и фотограф Симеон Лютаков, изложба живопис и акварел "Морски сезони“ на Венелин Миланов, огнено шоу на Юлиян Димитров, концерт на Милица Гладнишка и групата ѝ "Лисицата и котараците“ "Песни по велики романи“ и други изненади са предвидени в богатата програма, съпътстваща МЧТФ "Театърът се вълнува“ – Варна 2025.