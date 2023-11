По проект обучиха ученици от Варна в опазване на околната среда в ежедневието

© По проект обучиха ученици и младежи от Варна да опазват околната среда в ежедневието си. Това стана в теоретично-практическите работилнички на тема "Еко-ON", в които младите хора бяха мотивирани да осмислят своите полезни екопостъпки в ежедневието – намаляване на използването на пластмаса и повече рециклируеми опаковки, пестене на питейната вода, рециклирането, използването на соларна енергия и др. Мероприятията бяха организирани от сдружение с нестопанска цел "Няма невъзможни неща" – Варна, Младежко пространство ХамелеON, и бяха реализирани по Младежки инициативи 2023 на Община Варна, научи Varna24.bg.



По проекта сдружението проведе и уъркшопове на тема "Личностно развитие“ – учениците и младежите подобриха своята самооценка и научиха полезни техники за изграждане на нови навици, справяне с натоварен график в ежедневието, получиха насоки за кариерно ориентиране и др. В уъркшопове "Намери баланса“ учениците обърнаха внимание на балансираното хранене, полезните храни, нуждата от движение и спорт, емоционален баланс и др. Учениците и младежите се включваха и в практически дейности – помагаха в опаковането на продукти, подреждаха материали, измисляха забавления, правиха постове в социалните мрежи, помагаха при провеждането на инициативи на открито в Морската градина и др.



От юли до ноември по проект "Младежко пространство ХамелеON – Be ON, Be active!" екипът на ХамелеON проведе над 30 занятия с ученици над 15 години и младежи. 8 участника се включиха и в обучение по предприемачество.



"За младите хора е трудно сами да се мотивират да бъдат активни, да "движат“ сами своя живот, да се променят и да стават по-добри. Но когато усетят подкрепа и менторство - помощ и съветване без обвинения или назидание, а с добър пример и поощрение, вяра в успеха им, когато видят други младежи да го правят, когато взаимно се подкрепят и мотивират, тогава "отварят“ вътрешните си сили, стават по-уверени, мечтаят и искат да научат много и да могат повече. Ето това случваме в ХамелеON. Ето това ние правим и заедно творим с над70 младежи от Варна през 2023, и сме благодарни на Община Варна, че подкрепи нашите дейности“, сподели Диана Настева – обучител и ментор на младежи, и допълни: ХамелеON – тук смислените и "търсещи“ ученици се превръщат в уверени успяващи младежи.



Нейните думи бяха допълнени и от Натали Димитрова – обучител, която обобщи: "Ученици и младежи осмислиха летните си месеци с комбинация от забавни и полезни срещи и занятия. Забавните дейности включваха разтоварване с настолни игри с приятели и нови запознанства с връстници, креативни арт дейности, доброволчество и други".