ЗАРЕЖДАНЕ...
По проект варненски студенти ще практикуват в реална работна среда
©
Целта е подобряване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда, насърчаване въвеждането на дуално обучение във висшето образование и укрепване на връзките между висшите училища и работодателите.
Проектът дава възможност 1640 студенти от ВСУ "Черноризец Храбър“ да придобият ценен практически опит в реална работна среда като част от обучението си по съответната образователно-квалификационна степен. Идеята е да се улесни преходът от университетската скамейка към пазара на труда, да се насърчи сътрудничеството между висшите училища и работодателите и да се създадат устойчиви механизми за професионална реализация на младите хора. Практиката се провежда в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда, индивидуално или в групи. Всеки студент работи под наставничеството на преподавател от Варненския свободен университет и под ръководството на ментор от съответната организация. Успешно завършилите студенти получават удостоверение и стипендия в размер на 1080 лв. Подобна възможност ще имат и възпитаници на останалите пет висши училища във Варна.
В изпълнение на проекта 40 099 студенти от цялата страна ще проведат практики, ще бъде въведено дуално обучение в поне пет висши училища, над 2 594 студенти ще участват в него, а 6 669 ще получат подкрепа за развитие на предприемачески умения и компетентности. Ще бъдат организирани и обучения за преподаватели и служители от висшите училища.
Проектът е стартирал на 17.12.2024 г. и ще продължи до 17.12.2029 г.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Плажовете по Черноморието опустяха
12:24 / 19.08.2025
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.