Варненският свободен университет "Черноризец Храбър“ се включва в изпълнението на проекта "Студентски практики – от висше образование към заетост“. Той се финансира от Програма "Образование“ 2021–2027 г. Общата му стойност е 187 247 591 лв. Бенефициент е Министерство на образованието и науката, а партньори са 44 университета в цялата страна, сред които и шестте варненски висши училища ВСУ, ВВМУ, ИУ-Варна, МУ-Варна, ВУМ и ТУ-Варна, информираха от Областния информационен център във Варна.Целта е подобряване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда, насърчаване въвеждането на дуално обучение във висшето образование и укрепване на връзките между висшите училища и работодателите.Проектът дава възможност 1640 студенти от ВСУ "Черноризец Храбър“ да придобият ценен практически опит в реална работна среда като част от обучението си по съответната образователно-квалификационна степен. Идеята е да се улесни преходът от университетската скамейка към пазара на труда, да се насърчи сътрудничеството между висшите училища и работодателите и да се създадат устойчиви механизми за професионална реализация на младите хора. Практиката се провежда в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда, индивидуално или в групи. Всеки студент работи под наставничеството на преподавател от Варненския свободен университет и под ръководството на ментор от съответната организация. Успешно завършилите студенти получават удостоверение и стипендия в размер на 1080 лв. Подобна възможност ще имат и възпитаници на останалите пет висши училища във Варна.В изпълнение на проекта 40 099 студенти от цялата страна ще проведат практики, ще бъде въведено дуално обучение в поне пет висши училища, над 2 594 студенти ще участват в него, а 6 669 ще получат подкрепа за развитие на предприемачески умения и компетентности. Ще бъдат организирани и обучения за преподаватели и служители от висшите училища.Проектът е стартирал на 17.12.2024 г. и ще продължи до 17.12.2029 г.