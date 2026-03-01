По-скъпа вода от днес във Варна
Новите тарифи са утвърдени с решение № Ц-36 от 19 декември 2025 г. на КЕВР.
Увеличението обхваща и трите компонента на услугата – доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, информира Moreto.net
Доставка на питейна вода – 1,640 евро без ДДС (1,968 евро с ДДС), или 3,208 лв. без ДДС (3,850 лв. с ДДС) за кубик
Отвеждане на отпадъчни води – 0,384 евро без ДДС (0,461 евро с ДДС)
Пречистване на битови отпадъчни води – 0,499 евро без ДДС (0,599 евро с ДДС)
За промишлените потребители са предвидени различни тарифи според степента на замърсяване, както и отделни цени за вода с непитейни качества и за доставка към други ВиК оператори.
