От днес – 1 март – абонатите на ВиК-Варна плащат водата по нови, по-високи цени. За домакинствата стойността вече е 3,03 евро за кубичен метър при досегашни 2,84 евро, което означава ръст от 6,7%.Новите тарифи са утвърдени с решение № Ц-36 от 19 декември 2025 г. на КЕВР.Увеличението обхваща и трите компонента на услугата – доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, информира Moreto.netДоставка на питейна вода – 1,640 евро без ДДС (1,968 евро с ДДС), или 3,208 лв. без ДДС (3,850 лв. с ДДС) за кубикОтвеждане на отпадъчни води – 0,384 евро без ДДС (0,461 евро с ДДС)Пречистване на битови отпадъчни води – 0,499 евро без ДДС (0,599 евро с ДДС)За промишлените потребители са предвидени различни тарифи според степента на замърсяване, както и отделни цени за вода с непитейни качества и за доставка към други ВиК оператори.