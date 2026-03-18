По-скъпи входни такси и билети за варненските музеи
Предложението обхваща всички основни експозиции и обекти, които са част от структурата на музея. Сред тях са Археологическият музей, Аладжа манастир, Римските терми, Малките терми и Побитите камъни, както и отделите "Етнография“, "Природа“, "История на Варна“, "Български земи XV–XIX век“.
Съгласно предложените промени входната такса за Археологическия музей ще бъде 10 евро за възрастни и 5 евро за студенти. Учениците до 18-годишна възраст ще заплащат 4 евро, а децата до 7 години ще продължат да влизат безплатно. За обекта "Римски терми“ цената ще бъде 4 евро за възрастни и 2 евро за учащи до 18 години, докато посещението на "Малки терми“ ще струва 1 евро както за възрастни, така и за ученици.
Предвижда се входът за Аладжа манастир да бъде 5 евро за възрастни и 3 евро за учащи, а за Побити камъни – съответно 3 евро и 2 евро. За музейните отдели "Етнография“, "Природа“, "История на Варна“ и "Български земи XV–XIX век“ таксата ще бъде 5 евро за възрастни и 2 евро за ученици.
От ръководството на музея аргументират актуализацията с факта, че входните такси не са съществено променяни от 2014 г. насам. В същото време през последните 12 г. разходите значително са се увеличили, включително за работни заплати, поддръжка, охрана, абонаменти, енергийни ресурси, както и местни данъци и такси.
Археологическият музей е най-големият по площ археологически музей в България, с експозиция, разположена на над 2000 кв. м. Там са представени едни от най-значимите находки в световен мащаб, включително артефакти от Варненския халколитен некропол, където са открити най-старите обработени златни предмети в света. Освен това посетителите могат да разгледат богати колекции от антични и средновековни накити (три зали), най-голямата нумизматична експозиция (две зали), както и една от най-големите колекции от икони в страната.
Новите цени за вход и беседи в останалите обекти са съобразени пропорционално с тези на Археологическия музей, стана ясно в зала "Пленарна“.
