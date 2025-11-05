"По следите на траките" представят във Варна
©
Експозицията отвежда публиката в дълбините на тракийската култура, разкривайки красотата и символиката на керамичните съдове, открити при археологически проучвания в селищата Равна и Добрина. Североизточна България е регион, в който археологията разкрива едно истинско богатство от керамични находки – от праисторическите култури до класическата древност. В този широк контекст керамиката от Провадия изпъква като изключително ярък и наситен пример, свидетелство за художественото въображение и майсторството на тракийските занаятчии.
Чрез богато илюстрирани постери посетителите ще могат да се докоснат до формите, орнаментите и тайните на изработката, които са съхранили духа на древните майстори. Изложбата показва как местните традиции от Провадийския район се вписват в многообразната керамична култура на целия черноморски и североизточен регион.
Публиката ще има възможност да се запознае и с методите за обработване, документиране и графично изобразяване на керамични обекти чрез иновативната технология "лазерен профайлър“, както и да надникне в ежедневната работа на музейните специалисти и археолозите, които пазят и изследват нашето културно наследство.
Изложбата е реализирана от екипа на отдел "Археология“ при Регионален исторически музей – Варна в партньорство с Културно пространство "РеБонкърс“ и с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“. Тя е част от усилията за популяризиране на богатото археологическо наследство на Провадия и за вписването му в широката културна карта на Североизточна България.
Кога: 6 ноември 2025 г., 18:00 ч. Къде: Културно пространство "РеБонкърс“, гр. Варна, ул. "Барутен погреб“ № 4 Продължителност: 6 ноември 2025 г. – 15 ноември 2025 г.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка "...
17:36 / 03.11.2025
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност з...
16:00 / 02.11.2025
Ужас и гнус! Водопад бликна в един от най-тузарските квартали на ...
17:30 / 01.11.2025
На Архангелова задушница Варна отдаде почит на загиналите българс...
17:20 / 01.11.2025
Водопад потече във варненски квартал
12:35 / 01.11.2025
Допълнителни автобуси заради задушница във Варненско
11:31 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.