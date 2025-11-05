На 6 ноември 2025 г. от 18:00 ч. в Културно пространство "РеБонкърс“ ще бъде открита постерната изложба "Тракийската керамика от Равна и Добрина – поглед към богатото археологическо наследство на Провадия“.Експозицията отвежда публиката в дълбините на тракийската култура, разкривайки красотата и символиката на керамичните съдове, открити при археологически проучвания в селищата Равна и Добрина. Североизточна България е регион, в който археологията разкрива едно истинско богатство от керамични находки – от праисторическите култури до класическата древност. В този широк контекст керамиката от Провадия изпъква като изключително ярък и наситен пример, свидетелство за художественото въображение и майсторството на тракийските занаятчии.Чрез богато илюстрирани постери посетителите ще могат да се докоснат до формите, орнаментите и тайните на изработката, които са съхранили духа на древните майстори. Изложбата показва как местните традиции от Провадийския район се вписват в многообразната керамична култура на целия черноморски и североизточен регион.Публиката ще има възможност да се запознае и с методите за обработване, документиране и графично изобразяване на керамични обекти чрез иновативната технология "лазерен профайлър“, както и да надникне в ежедневната работа на музейните специалисти и археолозите, които пазят и изследват нашето културно наследство.Изложбата е реализирана от екипа на отдел "Археология“ при Регионален исторически музей – Варна в партньорство с Културно пространство "РеБонкърс“ и с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“. Тя е част от усилията за популяризиране на богатото археологическо наследство на Провадия и за вписването му в широката културна карта на Североизточна България.Кога: 6 ноември 2025 г., 18:00 ч. Къде: Културно пространство "РеБонкърс“, гр. Варна, ул. "Барутен погреб“ № 4 Продължителност: 6 ноември 2025 г. – 15 ноември 2025 г.