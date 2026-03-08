По случай 8 март: Празник на две колела във Варна
© БНТ
Море от мотори - така за поредна година във Варна отбелязват Деня на жената, предаде БНТ.
Инициативата е на дамското мото-сдружение "Огнени стрели“, които се събират заедно със своите членици от клубовете въ Варна и цяла североизточна България, за да поднесат цветя на дамите и да ги накарат да се чувстват специални.
Всички мотори в 13.00 часа тръгват на официално мотошествие по централните булеварди на града, а жителите и гостите на града са поканени да се включат и да получат цветовете от мотористите.
Двоен празник е днес!
08:45
Продавач на цветя: Някои хора гледат да им е по бюджетно, а за други няма значение. Има единични цветя, предпочитат и по-големите букети
08.03
