На 13 януари 2026 г., когато се отбелязват 111 години от прожекцията на първия български игрален филм "Българан е галант“ (13.01.1915), варненската публика е поканена на премиерата на документалния филм "От камък и дърво – архитектурното наследство на пустите селища“.

Събитието ще се състои в Музей на Възраждането във Варна и е посветено на паметта за българското кино и на една друга застрашена памет – архитектурното наследство на обезлюдените селища в централния Предбалкан.

13 януари 2026, Музей на Възраждането, гр. Варна

14:00 – Прожекция на филма "От камък и дърво – архитектурното наследство на пустите селища“

– Документален филм за къщи, дворове и села, останали без хора, но не и без история.

– Снимки с дрон и от терен, автентичен звук от Балкана, архитектурни детайли, които разказват сами.

15:00 – Откриване на фотографската изложба "Славно минало – забравено настояще – възможно бъдеще“

– среща и разговор с авторите на филма и снимките;

– кратък коктейл и свободна дискусия за опазването на архитектурното наследство и ролята на киното и фотографията като "архив на паметта“.

Специален гост на събитието – г-н Антонио Таркуинио, Консулски кореспондент, Почетно консулство във Варна, Посолство на Италия.

В събитието ще вземат участие български и чуждестранни експерти и специалисти в областта на киното, фотографията, културното наследство.

Филмът и изложбата са част от проекта "От камък и дърво – архитектурното наследство на пустите села“, реализиран от Фондация "Институт за културно наследство“ в областите Габрово и Велико Търново.

Вход свободен.

Присъединете се към нас, за да отбележим Деня на българското кино с една история за дом, памет и време, пишат организаторите.

Трейлър на филма>> https://fb.watch/EjD84U5tsr/

Този културен продукт (филм с изложба) е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация "Институт за културно наследство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Национален фонд "Култура“.