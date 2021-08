© "Изключително съм щастлив да приветствам изумително надарения Дино Джелусик в "Уайтснейк“. Той ни се наби в очите и ушите, откакто свирихме заедно в Загреб преди 2 години. Ще го обикнете!“



Това е гласът на Дейвид Ковърдейл, който звучи в официалния сайт на "Уайтснейк“, в YouTube и навярно къде ли още не…



Дино Йелусич е певец, композитор и мултиинструменталист от Хърватия. Той е член на мултиплатинената касова група "Trans-Siberian Orchestra“ и част от групата на Джордж Литнч "Dirty Shirley“, а преди това записва с хърватските групи +The Ralph“, "Mad Dogs“ и "Animal Drive“. Ковид-пандемията завихри интереса му да записва с рок виртуози от цял свят – предимно кавъри на любими негови песни и групи.



Дино пее, обикаля и записва от 5-годишна възраст. Организаторът на варненския конкурс "Откритие“ Доно Цветков го помни оттогава. Освен че е певец-фронтмен, Йелусич свири на клавишни, бас, китара и барабани. Завършил е музикална академия и се занимава с театър, споделя Георги Венин.



Дино казва, че е бил повлиян от "Уайтснейк“ и Дейвид Ковърдейл от ранна възраст.



"За мен е изключителна чест да бъда част от една от любимите ми групи за всички времена – признава Дино. – Да получи телефонно обаждане от Дейвид Ковърдейл, е нещо, за което всеки певец и музикант от моето поколение може само да мечтае; все още усещането е сюрреалистично. Нямам търпение да започна турнето с "Уайтснейк“ и както самият велик ДК ми каза – да придам част от моята идентичност към звука на тази емблематична група.“



Йелусич е на 29 години. Той се присъединява към "Уайтснейк“ за прощалното им турне в Ирландия и Великобритания, сякаш за да влее млада кръв към величието на легендарната група.



Останалото, например че е победител в първата детска "Евровизия“ през далечната 2003-та с песента "Ти си моята първа любов“, може да прочетете в Wickipedia, и трябва да се въоръжите с търпение, защото нанизът от награди и победи е въздълъг.



Той работи само с най-големите: Гюс Джи, Майк Манджини, Уил Хънт, Джеф Скот Сото, Стийв Смит, Джон Олива, Кип Уингър, Джон Макалузо, Дийн Кастроново, Фил Демел, Ръсел Алън и др.



Варна, 2015. На сцената на Варненската опера Дино излезе като неоспорим победител в международните конкурси за песен и изпълнител на единственият оцелял български международен поп§рок фест "Откритие" . Още с първите срички на "The Show Must Go On“ хърватинът обезоръжи останалите претенденти. Той има(ше) всичко: тембър, диапазон, техника, хъс, сугестия – и ако щете, физическо присъствие, за да не кажа – генетична дългокоса рок хубост. И спечели всички възможни награди (четири!), включително за песента си "Татко“ ("Father“).



Само година по-късно грабна Гран при на фестивала "Нова вълна“ в Сочи – най-голямото певческо състезание за млади изпълнители в света.



Написаното дотук може да прочетете и другаде. Затова си позволявам още впечатляващи подробности от личното ми съприкосновение (след българският фест "Откритие“) с Дино (най-вече по YouTube).



- Дино Йелусич е сериозен (сериозно отдаден) спрямо музиката във всичките ѝ жанрове, но и с пиперливо чувство за хумор;



- В развлекателната музикална програма A-strana на Хърватското радио и телевизия Дино е най-младият и безспорно най-талантливият изпълнител (и не на рок, а на популярни хърватски поп хитове);



- Най-късият му вокален клип е крайно любопитен: той влиза в студиото, изпява високият скат-припев на класиката "Chilld In Time“ без никакво усилие и моментално се изпарява (явно някой го е насъскал с мнението, че няма висок диапазон… и той му доказва колко далеч е от истината!);



- За да усетите цялата палитра на гласа му, добре е да изгледате и прослушате акустичния му концерт в Карловац от 2019 г., на който той си акомпанира сам на китара и пее невъобразимо пъстра китка от хитове – от "Уайтснейк“ през "Форинър“ до "Бон Джоуви“;



- Когато бе пуснат клипът на "Here Comes the King“ на групата на Джордж Линч "Dirty Shirley“, американския топ китарист написа под него: "Ако Дио или Ковърдейл имаше син, това щеше да е Дино“;



Сори, момчета, вече е късно: Ковърдейл май си избра следовника, коментира още Венин.