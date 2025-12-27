След кратко боледуване на 84-годишна възраст почина д-р Цанко Мичев, известен варненски акушер-гинеколог. Вестта съобщиха негови близки.По време на своята дългогодишна практика д-р Мичев всеотдайно е помогнал за раждането на хиляди деца и е донесъл радост на много семейства.Д-р Мичев е роден на 14 май 1941 г. в град Лозница, област Разград. Завършва медицина през 1968 г. във Висшия медицински институт във Варна, а през 1979 г. придобива специалност по акушерство и гинекология.В периода от 1984 до 1994 г. той е главен лекар на АГ болницата (СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“) във Варна. До пенсионирането си ръководи отделението по оперативна гинекология в болницата.Поклонението пред паметта му ще се състои на 28 декември 2025 г. от 15:30 часа в храм "Св. Петка“ във Варна.Поклон пред светлата му памет!