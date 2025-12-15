Почина един от големите художници на Варна
©
Владимир Иванов е роден във Варна през 1946. Завършил е НХА, специалност графика, 1975. Бил е художествен редактор в издателство "Г. Бакалов", Варна (1980 – 1990). Между 1990-1994 работи в Холандия, Дордрехт и Амстердам, където има 10 самостоятелни изложби. Хабилитация: 1998 – доцент, 2004 – професор. Художникът работи в областта на концептуалното изкуство, използвайки най-различни медии – от рисунка, през принтове и инсталации, до намеси в градското пространство. Той има над 30 самостоятелни изложби и над 100 участия в международни графични бианалета и групови изложби в България и чужбина. Част от колекциите, в които могат да бъдат намерени работи на Владимир Иванов са тези в НХГ София, СГХГ София, Градска галерия "Борис Георгиев“ – Варна, Графичен кабинет - Дрезден, ФРГ, Колекция "Мейджи“ - Токио, Япония, Библиотека на Конгреса на САЩ, Вашингтон, частни колекции в България и чужбина.
Съосновател на клуб "ВарТна" и арт-група "Сряда-5".
