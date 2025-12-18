Почистиха канала между двете платна на бул. "Васил Левски"
© Община Варна
По данни на дирекция ЕООС приоритетно се обработват обектите, посочени в предписанията на Басейнова дирекция "Черноморски район" и РИОСВ, сред които са Франга дере и Кемер дере, където продължава работата по премахването на растителност и наноси. По техни предписания е завършило почистването на решетката на Шокъровия канал, който се влива в морето.
Работи се още на дерето в село Константиново, както и в канавката при завоя към Аладжа манастир. Предстои почистването на притоците и канала по ул. "Царевец". В зависимост от метеорологичните условия, екипите ще продължат работа и в районите "Аспарухово" и "Младост", като във всички обекти първо се премахва растителността, след което се включва и тежката техника за почистване на наносите.
Според договора, сключен между Община Варна и фирмата-изпълнител, до месец май 2026 г. основно ще бъдат почистени 70 участъка от отводнителни и охранителни канали, дерета, канавки и водостоци в урбанизираната територия на общината. Целта е да се осигури безопасно и безпрепятствено оттичане на водата.
Почистването се следи стриктно – контролът преди, по време и след извършване на дейностите се осъществява от еколози на Община Варна и инспектори "Екологичен контрол" от районните и кметски администрации.
Заместник-кметът Илия Коев съобщи по време на сесията на Общинския съвет, че чрез главния архитект на Община Варна ще бъде изготвено задание за изработване на хидроложки модел на деретата на територията на община Варна с цел определяне мерки за превантивна защита от наводнения предвид интензивните валежи през последните години. За консултиране при изготвянето на заданието ще се ползват преподаватели и студенти от Географския факултет към СУ "Св. Климент Охридски", посочи още Коев. Сформирана е и работна група, която ще съблюдава привеждането в норма на отводнителните обекти на територията на общината, каза още заместник-кметът.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Биляна Якова: Твърденията за възнаграждение "над 5 000 лв." са груба клевета. Реалните ми доходи са били значително по-ниски
13:42
Специалисти от центъра за деца с умствена изостаналост във Варна: Това е най-щастливият ден за тях!
13:36
Започва поетапна техническа адаптация на автоматите за продажба на билети в градския транспорт във Варна за работа с евромонети
08:56
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благомир Коцев: Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, кой...
17:43 / 17.12.2025
Дадоха старт на голям проект за Летище Варна
12:00 / 17.12.2025
Нови възможности за специализанти на МУ–Варна: Едноседмични обуче...
20:10 / 14.12.2025
"Аспарухово" разцъфва: Засадиха 200 рози и нови дръвчета край Сит...
19:51 / 14.12.2025
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи пор...
19:11 / 14.12.2025
Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в стран...
15:58 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.