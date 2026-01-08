Екипи на район "Одесос", съвместно с фирма "Никман" извършват обходи на района и проверка на дъждоприемните шахти.Днес отново са почистени шахти от наноси и листна маса, които възпрепятстват отичането на водата. В момента се следи състоянието на подлез "Шипка", който е рисков участък при валежи, съобщиха от централното варненско кметство.