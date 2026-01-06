Почистиха рискови дерета във Варненска област
©
Почистването на опасните участъци е извършено в изпълнение на изискванията на чл. 140, ал. 5 от Закона за водите и след заповед на областния управител. През октомври 2025 г. междуведомствена комисия извърши проверки на речни легла и дерета извън урбанизираните територии на населените места в област Варна.
В резултат на предприетите превантивни действия към момента са почистени общо осем рискови речни участъка и дерета на територията на общините Белослав, Аксаково и Долни чифлик и Девня, като са отстранени прорасла храстовидна и дървесна растителност, паднали дървета и клони, които затрудняваха нормалната проводимост на водните течения. Значително е намален рискът от заливане на жилищни имоти, земеделски земи, пътна инфраструктура и съоръжения при интензивни валежи и високи води.
Превенцията е реализирана от Областна администрация – Варна с участието на лишени от свобода с леки присъди, включени в общественополезен труд по реда на действащото законодателство.
Областната администрация не разполага със собствена специализирана техника, необходима за подобен тип дейности. Почистването е осъществено със съдействието на служители от администрациите и с активната подкрепа на общините, които са осигурили необходимата техника, организация и координация на терен.
Почистени са следните осем участъка:
водосборно дере преди южната регулационна граница на гр. Белослав (около 300 м);
река Батова в землището на с. Долище, община Аксаково (около 600 м);
река Суха – участък при мост преди с. Засмяно, община Аксаково (около 500 м);
река Кантарджиевска (Чаптик дере) след регулацията на с. Генерал Кантарджиево (около 200 м);
река Фандъклийска при моста за с. Юнец, община Долни чифлик (около 800 м);
река Чаир дере преди регулационната граница на гр. Долни чифлик (около 100 м);
река Доделен преди регулацията на с. Горен чифлик (около 300 м);
река Девненска при мост на републикански път II-9044 (около 500 м).
След почистването във всички осем участъка е констатирано, че няма обрасли корита, паднали дървета, клони или наноси, които да възпрепятстват проводимостта. Водите се оттичат свободно и не е установено подприщване или разлив извън речните легла.
Оставащ рисков участък
Единственият непочистен към момента участък е коригираното дере "Бял канал“ в промишлената зона на гр. Девня с дължина около 1500 м. Поради двустранната бетонова корекция и значителните количества тиня и водолюбива растителност, почистването му не може да бъде извършено с ръчен труд и изисква специализирана строителна техника – багери и камиони. Областната администрация продължава действията по осигуряване на проектна готовност и финансиране.
Областна администрация – Варна напомня, че затлачените и непочистени дерета вече са причина за тежки наводнения и щети:
в Белослав през 2024 г.;
· в с. Долище през 2015 г.;
· и трагичните събития в Царево през 2023 г., както и в Свети Влас миналата година
Тези примери ясно показват, че почистването на речните корита е ключова превантивна мярка, която предпазва човешки животи, домове, земеделски земи и инфраструктура.
"Редовното почистване на дерета и речни корита не е еднократна акция, а постоянен процес с ключово значение за опазването на живота и здравето на хората и защитата на инфраструктурата. Липсата на системна превенция води до натрупване на риск, който при интензивни валежи може да се превърне в реално бедствие. Днес доказваме, че с добра организация и координация този дългогодишен проблем може да бъде преодолян. Навременната превенция днес означава предотвратени бедствия утре“, подчерта областният управител Андрияна Андреева.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Икономическият университет във Варна се похвали - на второ място е в страната по този показател
08:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
16:02 / 02.01.2026
Варненци все още избягват да плащат в евро
11:24 / 02.01.2026
Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в Св. св....
09:51 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.