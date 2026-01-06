Осем рискови дерета и речни участъци на територията на област Варна са почистени до края на изминалата година. Дейностите са извършени в изпълнение на предписанията на Басейновите дирекции "Черноморски район“ и “Дунавски район“ и след извършени проверки от междуведомствена комисия. Дейностите са част от превантивните мерки за защита от вредното въздействие на водите и ограничаване на риска от наводнения.Почистването на опасните участъци е извършено в изпълнение на изискванията на чл. 140, ал. 5 от Закона за водите и след заповед на областния управител. През октомври 2025 г. междуведомствена комисия извърши проверки на речни легла и дерета извън урбанизираните територии на населените места в област Варна.В резултат на предприетите превантивни действия към момента са почистени общо осем рискови речни участъка и дерета на територията на общините Белослав, Аксаково и Долни чифлик и Девня, като са отстранени прорасла храстовидна и дървесна растителност, паднали дървета и клони, които затрудняваха нормалната проводимост на водните течения. Значително е намален рискът от заливане на жилищни имоти, земеделски земи, пътна инфраструктура и съоръжения при интензивни валежи и високи води.Превенцията е реализирана от Областна администрация – Варна с участието на лишени от свобода с леки присъди, включени в общественополезен труд по реда на действащото законодателство.Областната администрация не разполага със собствена специализирана техника, необходима за подобен тип дейности. Почистването е осъществено със съдействието на служители от администрациите и с активната подкрепа на общините, които са осигурили необходимата техника, организация и координация на терен.водосборно дере преди южната регулационна граница на гр. Белослав (около 300 м);река Батова в землището на с. Долище, община Аксаково (около 600 м);река Суха – участък при мост преди с. Засмяно, община Аксаково (около 500 м);река Кантарджиевска (Чаптик дере) след регулацията на с. Генерал Кантарджиево (около 200 м);река Фандъклийска при моста за с. Юнец, община Долни чифлик (около 800 м);река Чаир дере преди регулационната граница на гр. Долни чифлик (около 100 м);река Доделен преди регулацията на с. Горен чифлик (около 300 м);река Девненска при мост на републикански път II-9044 (около 500 м).След почистването във всички осем участъка е констатирано, че няма обрасли корита, паднали дървета, клони или наноси, които да възпрепятстват проводимостта. Водите се оттичат свободно и не е установено подприщване или разлив извън речните легла.Единственият непочистен към момента участък е коригираното дере "Бял канал“ в промишлената зона на гр. Девня с дължина около 1500 м. Поради двустранната бетонова корекция и значителните количества тиня и водолюбива растителност, почистването му не може да бъде извършено с ръчен труд и изисква специализирана строителна техника – багери и камиони. Областната администрация продължава действията по осигуряване на проектна готовност и финансиране.Областна администрация – Варна напомня, че затлачените и непочистени дерета вече са причина за тежки наводнения и щети:в Белослав през 2024 г.;· в с. Долище през 2015 г.;· и трагичните събития в Царево през 2023 г., както и в Свети Влас миналата годинаТези примери ясно показват, че почистването на речните корита е ключова превантивна мярка, която предпазва човешки животи, домове, земеделски земи и инфраструктура."Редовното почистване на дерета и речни корита не е еднократна акция, а постоянен процес с ключово значение за опазването на живота и здравето на хората и защитата на инфраструктурата. Липсата на системна превенция води до натрупване на риск, който при интензивни валежи може да се превърне в реално бедствие. Днес доказваме, че с добра организация и координация този дългогодишен проблем може да бъде преодолян. Навременната превенция днес означава предотвратени бедствия утре“, подчерта областният управител Андрияна Андреева.