Почиства се канала, който често цапа морето пред северния плаж на Варна. Това е продължението на бул. "Цар Освободител“, известен в миналото като улица "Каналска“.Езерото, което се почиства, се намира в Морската градина под моста на Алпинеума.Той събира наноси, пръст.В момента работници го почистват, като вече са оформили десетки купчинки, които в скоро време ще бъдат извозени.