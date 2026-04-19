50,27% е общата избирателна активност в област Варна през днешния изборен ден.
Гласували са 204 хиляди души. В град Варна правото си на глас са упражнили 51,73% или 154 хиляди души, сочат данни на РИК.
Най-активни са били жителите на Акасково - 54%, а най-малко са гласувалите в Девня. Там избирателната активност е 40%.
Във Вълчи дол, Дългопол и Провадия са гласували 42% от имащи правото на глас.
Изборният ден във Варненска област е преминал спокойно, без сериозни нарушения.
