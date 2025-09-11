Пожар гори под Аспаруховия мост, а кълбата дим са видими от много точки във Варна. По предварителна информация е пламнала база на сметопочистващата фирма "Титан", като огънят е тръгнал от отпадъци.В момента на място има 4 екипа на пожарната, които се борят с огнената стихия.Един работник е бил обгазен. Той е приет в болнично заведение във видимо добро общо състояние, съобщиха заот ОДМВР-Варна.