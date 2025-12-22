Подариха на Варна проект за бъдеща индустриална зона
В срещата участваха председателят на Общинския съвет инж. Христо Димитров, кметът на Варна Благомир Коцев, заместник-кметът инж. Пламен Китипов, главният архитект на общината Виктор Бузев, както и представители и членове на регионалните структури на Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Идейният проект е създаден по инициатива именно на тези четири организации и е изработен от интердисциплинарен екип от специалисти в различни области, с ръководител д-р арх. Христо Топчиев. Проектът обхваща разработването на устройствена структурна схема и задание за проектиране на цялостен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за бъдещ индустриален парк, разположен в землището на с. Тополи.
Разработката е предоставена безвъзмездно на Община Варна като "готов продукт“ с идеята тя да послужи като основа за последващи процедури по възлагане и изработване на подробен устройствен план.
Концепцията за Индустриална зона – Варна Западна промишлена зона (ЗПЗ) е изцяло съобразена с действащия ОУП. Основната част от територията е предназначена за индустриално производство, като са предвидени и имоти за публично озеленяване и оформяне на зелени микропространства. В проекта са нанесени ключови елементи на техническата инфраструктура, включително битов колектор и въздушен електропровод.
Общата площ на бъдещата индустриална зона е близо 1700 декара, приблизително 448 декара от тях са предназначени за улици, озеленяване и публична инфраструктура.
Особено внимание е отделено на транспортната достъпност. Проектът предвижда множество връзки и добре развита улична мрежа, оформена в правоъгълни квартали, които позволяват гъвкаво застрояване.
Според участниците в срещата предложението за нова индустриална зона е пример за рядко срещано обединение между всички професионални гилдии в интерес на дългосрочното развитие на Варна. Изразено бе мнение, че инициативата трябва да бъде поставена "на бързата писта“, защото тя има потенциала да даде реален икономически тласък на региона и да създаде нови работни места.
