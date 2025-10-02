Стратегията за развитието на предучилищното и училищното образование в Община Варна за 2026 - 2030 г. бе обсъдена на работно съвещание и с директорите на училищата. Срещата се проведе в зала "Пленарна“ и на нея присъстваха директорът на дирекция "Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева, експерти, представители на работодателските организации и общински съветници.Преди началото на събитието изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов пожела на всички директори успешна нова учебна година и свежа енергия в образователната система на Варна. Нека заедно да се движим по тези спирали на знанието, които учениците изкачват все по-високо, така че да ги подготвим за свободен и самостоятелен живот. Ние разчитаме на вас, защото обществото ни има нужда от свежия заряд, който само училището може да осигури, подчерта Попов и им благодари за усилията.По време на заседанието беше обсъдено направеното преместване на ученици от четири общински училища, поради основни ремонти на сградите. Дискутира се хода на учебните занятия в приемащите училища, подготовката на зимния сезон - профилактика на котлите и отоплителните системи, осигуряването на гориво за тях, както и обновяването на спортните площадки и съоръжения. Коментирани бяха още напредъкът в изпълнението на STEM проектите, обновяване и актуализация на интернет сайтовете на училищата, опресняването на пешеходните пътеки, оградите и съоръженията около тях. Внимание бе отделено и на темата за кандидатурите за наградата млад учител. Разгледани бяха още предстоящите годишнини и юбилеи в образователните институции в общината, участието на варненските училища в регионални и национални инициативи - фестивали, борси, форуми, конференции, състезания и проекти.На срещата бе припомнено, че на 5 октомври 2025 г. Варна ще отбележи деня на учителя с Трета общинска училищна конференция "Училище за успех“, която ще се проведе, от 14:00 до 18:00 ч. в The Brick Port. Събитието ще събере на едно място учители, директори, експерти и представители на бизнеса за да обсъдят актуални теми и идеи, които вълнуват образователната общност - творчество и технологии в обучението, изкуствен интелект в класната стая, подкрепа за деца със специални образователни потребности, дигитални изпити и киберсигурност в училище. Организатор е ИКТ Клъстер - Варна, с финансовата подкрепа на Община Варна.По време на срещата стана ясно още, че седмицата от 4 до 10 октомври 2025 г. е обявена за Световна седмица на Космоса и в тази връзка от НАОП "Николай Коперник“ отправиха покана към училищата да се присъединят към инициативите на 4 октомври (събота). Програмата в този ден предвижда работилница за "водни“ ракети, хартиени самолети и хвърчила, безплатен астрономически сеанс в звездната зала, тренажор за млади космонавти във фоайето на планетариума, астрономическо наблюдение на Слънцето и на Луната (при добри метеорологични условия).Беше отправена покана за участие в V Международен образователен форум, който се организира от Община Варна и тази година ще се проведе на 9 и 10 октомври под надслов "Градът като учебна площадка. Използване на градска среда за модерно и качествено образование“ във Икономическия университет. За трета поредна година събитието включва в програмата си ученическа и студентска секция с проекти, в която 18 млади варненци ще представят своите проекти и идеи по темата на тазгодишното издание на форума. Специален гост ще бъде кап. I ранг Камен Кукуров, който ще разкаже за полярните плаванията на първия български военен научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий“, с бордови номер 421 и участието на представители на военноморските сили в българските антарктически експедиции до о-в Ливингстън, Антарктида.Варненските ученици имат възможността да се присъединят и към IV издание на Варненския фестивал на науката, който ще се проведе на 23-26.10.2025 г. в МОЛ "Делта планет“. От Център за творческо развитие също отправиха интересна покана към ученическата общност за участие в Националната конференция за умения за иновации в образованието, която ще се проведе на 7-8.11.2025г. в Интер Експо Център в София. На събитието ще бъдат обсъдени и разгледани актуални теми, като готовността за внедряване на високи технологии в образователните институции, STEM дисциплините в образованието, създаването на силна училищна общност и други. Ще бъдат поставени и въпроси като възможностите за оценяване с изкуствен интелект, човешките умения в дигиталния свят, умения за иновации с изкуствен интелект, а специален гост-лектор на събитието ще бъде проф. Ювал Ноа Харари, известен по света с книгите си "Sapiens. Кратка история на човечеството“ и "Homo Deus. Кратка история на бъдещето“.