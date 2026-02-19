Подновява се търсенето на варненския рибарски кораб в морето край Югоизточна България
След постъпването на сигнала незабавно е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции се включват в операцията. Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на ИА "Морска администрация“, който е обходил района, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 часа преустановява дейностите и се завръща обратно. В операцията се включва и катер на Гранична полиция, която извършва обследване на района, но преустановява действията си поради лошото време и в 13:45 часа се завръща в базата в Созопол.
Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна, със силен вятър, значително вълнение и повишен риск от обледяване, което не позволява използването на въздухоплавателни средства от състава на Военновъздушните сили.
В търсенето се включва и фрегатата "Дръзки“ от състава на Военноморските сили.
