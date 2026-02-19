Операцията по търсене и спасяване на рибарския кораб от Варна - ВН 8112 се подновява днес сутринта. Припомняме, че вчера в 11:10 часа постъпва сигнал в Морския спасително-координационен център за загуба на радарна връзка с риболовния плавателен съд, който към този момент се намира в района на Маслен нос. На борда му има трима души.След постъпването на сигнала незабавно е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции се включват в операцията. Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на ИА "Морска администрация“, който е обходил района, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 часа преустановява дейностите и се завръща обратно. В операцията се включва и катер на Гранична полиция, която извършва обследване на района, но преустановява действията си поради лошото време и в 13:45 часа се завръща в базата в Созопол.Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна, със силен вятър, значително вълнение и повишен риск от обледяване, което не позволява използването на въздухоплавателни средства от състава на Военновъздушните сили.В търсенето се включва и фрегатата "Дръзки“ от състава на Военноморските сили.