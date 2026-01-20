Уведомления "цъфнаха“ в район "Бриз“ във Варна. От районната администрация "Приморски“ информират гражданите, че поставените паркинг скоби, колчета, бариери, устройства и или други съоръжения, както и паркираните моторни превозни средства, се намират върху имот – публична общинска собственост (улица).Съобщават, че съгласно действащото законодателство, тя е предназначена за общо ползване и не може да бъде заграждана, застроявана или използвана по начин, който ограничава свободния достъп.Гражданите са предупредени, че до 23 януари 2026 година, трябва да премахнат поставените съоръжения, възпрепятстващи свободното ползване на улицата.От районното кметство допълват, че при неизпълнение ще бъдат предприети последващи законови действия, включително премахване по административен ред и налагане на санкции, съгласно закона.