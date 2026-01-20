Подпукаха този район във Варна, ето какво трябва да демонтират гражданите
©
Съобщават, че съгласно действащото законодателство, тя е предназначена за общо ползване и не може да бъде заграждана, застроявана или използвана по начин, който ограничава свободния достъп.
Гражданите са предупредени, че до 23 януари 2026 година, трябва да премахнат поставените съоръжения, възпрепятстващи свободното ползване на улицата.
От районното кметство допълват, че при неизпълнение ще бъдат предприети последващи законови действия, включително премахване по административен ред и налагане на санкции, съгласно закона.
Още по темата
/
Варненци гневни: Чужденци паркират неправилно, оставят си колите на сянка, но тях никой не ги пипа
07.06
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.