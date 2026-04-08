Поетапно възстановяват нарушените настилки при изпълнението на проекта за ново улично осветление в кв. "Чайка". Рехабилитирани са подходите пред част от жилищните входове, заравняват се изкопите в зелените площи, уплътняват се и се подготвят за асфалтиране отделни участъци в квартала. Това видя кметът Благомир Коцев по време на проверка по напредъка на мащабния проект "Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в ж.к. "Чайка", район "Приморски" на Община Варна", Инвестиция C4.I3 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" на Национален план за възстановяване и устойчивост. Кметът и заместник-кметът Димитър Кирчев се срещнаха на място с ръководителя на проекта инж. Станчо Станчев, с проектанта и изпълнителя на строително-монтажните дейности, представители на надзора и инвеститорския контрол.

Реализацията на техническата част започна в началото на месец януари с прокопаването на кабелните канали с дълбочина между 80 см и 1 м, като в защитна тръба са положени 17 800 м кабел. При изпълнение на кабелните линии на пресичанията се използва сондажна технология и където това е било възможно, полагането на трасетата е извършено, без да се засяга асфалтовата настилка. От фирмата-изпълнител увериха, че всички засегнати участъци ще бъдат възстановени във вида, в който са били преди прокопаванията. Ще бъдат извозени строителните отпадъци и обектът ще бъде почистен, стана ясно по време на инспекцията.

Около половината от новите 860 стълба за улично осветление в квартал "Чайка" вече са монтирани на предвидените места, но старите все още не са напълно демонтирани, обясни ръководителят на проекта. След завършването на кабелната мрежа, захранването ще бъде прехвърлено към новите тела. Първата улица в квартала, която ще светне с изцяло подменени осветители, е ул. "Рупи", посочи изпълнителят на обекта. Очаква се при благоприятни условия това да стане още преди Великден.

Крайният срок на проекта за подмяна на уличното осветление в кв. "Чайка" е 30.04.2026 г. и за да се спази този срок в момента на терен са 7 монтажни бригади, стана ясно по време на инспекцията. Възможно е възстановяването на настилките да продължи и след изпълнението на проекта.

Очаква се новите осветители да намалят наполовина разходите за електроенергия. Те са високотехнологични, с енергоспестяващи LED диоди с мощност от 12W, 16 W и 29 W, подходящи за монтаж на стълбове с различна височина и диаметър. Вградените разпределителни кутии от своя страна ще спомогнат за по-лесното обслужване и по-бързото възстановяване на повреди.

Ще бъде въведена система за интелигентно управление, която да регулира осветеността в зависимост от трафика, като по този начин се постигне максимален баланс между енергийна ефективност и комфорт. Новите осветителни тела ще бъдат присъединени към системата за управление на уличното осветление на територията на община Варна и това ще позволи дистанционно управление и мониторинг и ще гарантира правилна и продължителна експлоатация на инфраструктурата.

Общата стойност на дейностите е 1,6 млн. евро, от които около 1 млн. лв. е финансирането от Европейския съюз по НПВУ.