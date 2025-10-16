Първото гостуване на световноизвестната израелска пианистка Дорел Голан в България е във Варна. На 23 октомври, заедно с оркестъра на Държавна опера Варна, под палката на един от водещите български диригенти, маестро Григор Паликаров, публиката ще се наслади на творби на Ференц Лист, Пол Дюка и Морис Равел.Световната критика нарича Дорел Голан "поетеса на пианото“, "сензационна“, "пленителна“ и "вълшебно артистична“. Виртуозната изпълнителка е сред водещите инструменталисти в Израел с блестяща репутация по цял свят. Високо ценена заради отличната си техника и красиво фразиране, Дорел Голан учи при професор Ари Варди в Музикалната академия в Тел Авив и си партнира с музиканти като Даниел Баренбойм, Марта Аргерич, Маурицио Полини.Голан свири с оркестри в повече от 40 държави в Африка, Азия, Австралия, Европа, Северна и Южна Америка и Близкия изток, сред които оркестрите на Москва и Санкт Петербург, Чешката филхармония, Симфоничния оркестър на Радио Прага, Филхармонията на Букурещ, Националния симфоничен оркестър на Украйна, Симфоничния оркестър на Будапеща, Берлинския симфоничен оркестър, Филхармонията на Дортмунд, Симфоничния оркестър "Верди“ в Милано, Виенския симфоничен оркестър, Симфоничния оркестър на Полското радио, филхармониите на Варшава и Краков, Симфоничния оркестър на Малмьо, Квебекския симфоничен оркестър, Шанхайския филхармоничен оркестър, Йоханесбургската филхармония, Националния симфоничен оркестър на Колумбия, Националния симфоничен оркестър на Аржентина и много други. Пианистката изнася концерти в най-престижните световни зали като Аудиториум Ман в Тел Авив, Голямата зала на Консерваторията в Москва, Берлинската филхармония, зала "Верди“ в Милано, Оперния театър в Осло, Операта в Сидни, Audirotio Nacional de Musica в Мадрид, зала "Рудолфинум“ в Прага, Концертната зала в Шанхай.При първото ѝ гостуване в България, на сцената на Държавна опера Варна, ще я чуем с Концерт за пиано и оркестър № 1 на Ференц Лист – величествена и поетична творба, която съчетава техническо майсторство и драматична експресия. В програмата на концерта маестро Паликаров е включил още емблематични произведения: Симфонично скерцо "Чиракът-магьосник“ от Пол Дюка и Валс и Болеро от Морис Равел.