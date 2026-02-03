"Погребаха" българския лев във Варна
Церемонията е по инициатива на известния зевзек Росен Марков, популярен с редица нестандартни свои прояви. С думите "Вечна памет“ той се прекръсти, припомняйки си множество ситуации, в които левът му е бил от полза.
Българският лев е националната парична единица на страната от 4 юни 1880 г. до 1 февруари 2026 г. Той се емитира от Българската народна банка и се разделя на 100 стотинки. Името му произхожда от "левъ“ – остаряла форма на думата "лъв“, използвана през XIX век.
